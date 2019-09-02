Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Доля на рынке операционной системы Windows 10 спустя четыре года после релиза превысила 50%. Об этом 1 сентября сообщил портал VentureBeat.

При этом доля ОС Windows 7 сократилась до 30%. Издание отмечает, что, таким образом, почти каждый второй настольный ПК работает под управлением последней ОС Microsoft, что является для компании новой вехой.

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Автор статьи обращает внимание, что изначально Microsoft планировала добиться таких показателей через два или три года после релиза Windows 10, однако компания не справилась с этой задачей. Релиз этой ОС состоялся 29 июля 2015 года.

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