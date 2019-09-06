Анкара, , 11:29 — REGNUM Первые испытания турецкой крылатой ракеты SOM-B2, способной уничтожить бетонные укрепления, прошли успешно. Об этом министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк написал в Twitter.

Министр опубликовал видео испытаний, на котором крылатая ракета поражает бетонное сооружение на полигоне. Происходит взрыв, и объект охватывает пламя.

Ракету создали в институте оборонной промышленности Совета Турции по научно-техническим исследованиям TÜBİTAK-SAGE, уточнил он. Впервые крылатая ракета семейства SOM была показана в Турции в 2011 году.

https://twitter.com/varank/status/1169697906015780864

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Варанк заявил, что ракетами SOM-J, разработанными для истребителя F-35, могут оснастить и турецкий истребитель, и ударный беспилотный летательный аппарат.

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