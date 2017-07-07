Армия Турции приняла на вооружение крылатую ракету SOM-A

Анкара, , 19:46 — REGNUM Вооруженные силы Турции приняли на вооружение крылатую ракету большой дальности SOM-A, сообщает 7 июля министерство обороны Турции в своем аккаунте в соцсети Twitter/

Тем не менее, по данным ряда СМИ, одновременно в ВС Турции продолжают поступать крылатые ракеты SOM-B1. Министерство обороны Турции не сообщает количество имеющихся в арсеналах крылатых ракет SOM.

Производитель ракет, турецкая компания «Рокетсан» совместно с Научно-исследовательским и конструкторским институтом оборонной промышленности Совета научно-технических исследований Турции (Tubitak-SAGE) разработала три версии ракеты: SOM-A, SOM-B1 и SOM-B2. Все ракеты оснащены интегрированной с GPS навигационной системой, а также системой навигации по контуру рельефа местности TRN (Terrain Reference Navigation).

Ракеты версий SOM-B1 и SOM-B2 оборудованы инфракрасной головкой самонаведения, системой автоматического захвата цели и электронно-оптической корреляционной подсистемой IBN (Image Based Navigation).

Версии ракет SOM-A и SOM-B1 несут 230-кг фугасную боевую часть, а версия SOM-B2 отличается тем, что оснащена тандемной проникающей боевой частью аналогичной массы. Общий вес крылатой ракеты равен 591 кг.

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