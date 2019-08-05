Анкара, , 12:46 — REGNUM

Министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк заявил, что крылатыми ракетами SOM-J, разработанными для установки на истребитель 5 поколения проекта F-35, могут быть оснащены и национальный турецкий истребитель, и ударный беспилотный летательный аппарат. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Варанк отметил: «Таким образом, подобные крылатые ракеты во всем мире разработали две страны. При желании стран, участвующих в проекте F-35, приобрести ракеты такого типа, мы сможем их продать, даже будучи исключенными из проекта». Министр добавил: «Наш ударный БПЛА Akıncı может нести боеприпасы всего спектра вооружения истребителя F-16. На него может быть установлена и ракета SOM-J. Это очень ценное преимущество. Через 2−3 месяца будет проведен первый пробный полет беспилотника с интегрированным вооружением. За ними будущее. Я верю, что Akıncı внесёт весомый вклад в нашу оборонную промышленность».