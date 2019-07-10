Санкт-Петербург, , 20:33 — REGNUM

В первый день работы Международного военно-морского салона кораблестроители и чиновники рассказали, что отрасль может предложить российскому военному флоту и зарубежным покупателям продукции российской «оборонки». В свою очередь, командование ВМФ России сообщило, чего ждут моряки от науки и промышленности.

Макет авианосца «Ламантин» на стенде ОСК Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщил журналистам директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Борис Кабаков, на 15 тыс. метрах выставочных площадей и на прилегающей к «Ленэкспо» территории представили свою продукцию или услуги 353 компании-участника, из них 28 иностранных из 19 стран.

Участники IX Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

На форум аккредитовались 49 делегаций из 35 государств. Многих из иностранных гостей, в военной форме или гражданской одежде, уже сегодня можно было наблюдать заинтересованно изучающими продукцию морского назначения российского оборонно-промышленного комплекса.

У причалов Военно-морского салона пришвартованы 17 кораблей и катеров ВМФ России и Погранслужбы ФСБ России.

Открытая экспозиция IX Международного военно-морского салона (МВМС-2019) в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

О наиболее интересных новинках, которые серийно рассчитывает получить военный флот России, рассказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Среди них — первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов» (проект 22 350).

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов Дарья Драй © ИА REGNUM

Николай Евменов, главнокомандующий ВМФ России «Он предназначен для выполнения задач во всех сферах боевого применения — на воде, в воздухе, под водой, во всех широтах мирового океана. Корабль оснащен ракетным комплексом «Калибр», способен эффективно решать ударные задачи поражения как наземных, так и надводных целей. Корабль оснащен системой ПВО, комплексами поиска подводных лодок. А средства автоматизации и связи позволяют ему быть ядром межвидовой группировки в любой части Мирового океана. Это подтверждает выполняемый в настоящее время кругосветный поход отряда кораблей во главе с головным кораблем этой серии «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Многоцелевой фрегат «Адмирал флота Касатонов» у причальной стенки Дарья Драй © ИА REGNUM

Также высоких похвал от главкома ВМФ удостоились прибывшие на салон малые ракетные корабли проекта 22 800 «Мытищи» и проекта 21 631 «Серпухов», оснащенные ударным ракетным комплексом «Калибр». МРК «Мытищи» (головной корабль проекта) впервые пришел на МВМС.

Малый ракетный корабль «Серпухов» на Международном военно-морском салоне Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это корабль с улучшенными характеристиками, более мощный, чем корабли данного класса, оснащен комплексом «Панцирь». В данный момент запланировано строительство 18 кораблей этого проекта для Черноморского, Балтийского и Тихоокеанского флотов», — сказал главком ВМФ.

Он добавил, что МРК уже неоднократно доказывали свою высокую эффективность во время операции в Сирийской Арабской республике. Изменился сам характер их боевого применения — нанося удары крылатыми ракетами большой дальности из акватории Каспийского моря, такие корабли решали уже не тактические, а стратегические задачи.

Говоря о дальнейшем развитии ВМФ России, адмирал Николай Евменов подчеркнул, что основу группировки морских стратегических сил составят атомные подлодки стратегического назначения проектов «Борей» и «Борей-А». Главный ударный потенциал сил общего назначения будет формироваться из многоцелевых подводных крейсеров проектов «Ясень» и «Ясень-М». Подлодки других проектов, состоящие на вооружении, подвергнутся модернизации.

Адмирал Николай Евменов (слева) и Алексей Рахманов Дарья Драй © ИА REGNUM] на стенде Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) [Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«Будут продолжены работы по созданию неатомных подводных лодок с воздухонезависимой энергетической установкой», — сообщил главком. Позже он добавил, что разработки аппаратов такого рода, основанных на новых принципах использования энергии, в наибольшей степени интересуют ВМФ России на военно-морском салоне.

Также продолжится строительство серии дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота — эти субмарины строят на Адмиралтейских верфях в Петербурге — и неатомных подлодок типа «Лада».

Надводный флот России пополнится корабля класса «корвет» и «фрегат». Главкомат ВМФ вместе с промышленностью рассматривает вопрос о продолжении строительства больших десантных кораблей (БДК), с учетом анализа опыта эксплуатации БДК «Иван Грен».

«Патрульные корабли типа «Василий Быков» (проект 22 160) будут обеспечивать безопасность судоходства и защиту морской экономической деятельности. Модульное оснащение этих кораблей позволит гибко менять их оснащение в зависимости от характера поставленных задач», — рассказал Николай Евменов.

Особые надежды командование флота возлагает на развитие морской робототехники. Речь идет об управляемых подводных, надводных и воздушных аппаратах — роботах, работающих на больших глубинах, безэкипажных катерах, беспилотных вертолетах и самолетах. Их использование открывает перед флотом совершенно новые перспективы, снижая при этом риск для личного состава.

Кстати, безэкипажный катер «Сканда» представлен в экспозиции МВМС. Он может решать задачи противоминной обороны в составе комплекса соответствующих кораблей. Также на салоне представлены подводные и воздушные роботы и беспилотники.

Комментируя журналистам перспективы развития авианосной группировки ВМФ России, главком ВМФ отметил, что первым делом надо завершить модернизацию и восстановить техническую готовность авианосца «Адмирал Кузнецов». Фактически, по своим характеристикам это будет новый корабль.

Читайте также: Россия получит атомный авианосец, но не в ближайшие годы

Что же касается перспективы появления у России атомного авианосца, то этого в ближайшие годы ждать не приходится. Однако Николай Евменов не сомневается, что у России появятся новые авианосцы, тем более, что для них есть современные и перспективные самолеты палубной авиации.

«За авианосцами будущее, строить мы их будем, но сейчас время еще не пришло. Сейчас время восстановить техническую готовность того, что у нас есть. Ну и создать задел на будущее <…> Атомный авианосец у России, конечно, будет, но не в ближайшей перспективе», — сказал главнокомандующий ВМФ России.

Президент ОСК Алексей Рахманов в свою очередь подтвердил наличие компетенций и технических возможностей для строительства больших авианосцев в России. «Как только будет дан сигнал «на старт», мы приступим к этой работе», — сказал он.

Читайте также: В России представлен новый авианосец проекта «Ламантин»

Президент ОСК Алексей Рахманов Дарья Драй © ИА REGNUM

"Сомнений в статусе Военно-морского флота не должно возникнуть ни у кого. ВМФ России был, есть и будет океанским, способным выполнять задачи любой сложности во всех широтах Мирового океана», — резюмировал адмирал Евменов.

О том, что означает судостроение и кораблестроительная отрасль для Петербурга, журналистам рассказал вице-губернатор Евгений Елин, курирующий в Смольном городскую промышленность.

Он напомнил, что город на Неве неразрывно связан с флотом, и гражданским, и военным. «В Петербурге 43 предприятия связаны с производством для ВМФ. На них работает 50 тысяч человек, а если считать с подрядчиками — около 200 тысяч человек», — отметил Елин.

Эти предприятия и их работники отчисляют налоги в городскую казну, судостроительные структуры составляют значительную часть городской промышленности, участвуют в пространственном развитии города.

Евгений Елин, вице-губернатор Санкт-Петербурга «Но нас интересуют не только налоги или территориальное расположение предприятий, но и технологии, которые разрабатывает отрасль. Мы поставили цель развивать в Петербурге цифровые технологии, поэтому, когда на МВМС идет конференция, связанная с имитационным моделированием, в том числе транспортных систем, это вызывает у нас неподдельный интерес к тому, как это можно использовать в городском хозяйстве. Мы заинтересованы в экономическом, пространственном развитии отрасли и в новых технологиях, которые появляются в ней».

Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал о «четырех ипостасях», на которых ОСК сделала акцент в рамках салона.

Алексей Рахманов, президент ОСК «Это продукция, которую мы поставляем ВМФ, своему главному заказчику. Вторая история посвящена военно-техническому сотрудничеству, у нас запланировано много переговоров, надеемся, что часть из них будет плавно подвигать к заключению контрактов. Третье направление — это диверсификация и всё, что касается гражданских решений. Слава богу, креатива наших конструкторов более чем достаточно для того, чтобы предложить правильную продукцию нашим ключевым гражданским заказчикам, не только в России, но и за рубежом. Ну и четвертый блок — это различные инновационные решения. Отдельная тема посвящена беспилотным аппаратам».

Он также добавил, что в развитии судостроения и кораблестроения расширяются возможности для использования новых материалов и технологий, происходит взаимопроникновение технологических инноваций как военного, так и гражданского судостроения.

Это относится и к перспективам петербургских предприятий отрасли. В частности, Рахманов напомнил о том, что на «Северной верфи» в ближайшем будущем появится новый комплекс для «круглогодичного, с повышенной производительностью труда строительства кораблей и судов размерами до 70 на 250 метров, что бы это ни было».

Макет тактической противокорабельной ракеты Х-35УЭ Дарья Драй © ИА REGNUM

…На прошлом МВМС в 2017 году предполагалось, что очередной салон 2019 года пройдет в Кронштадте. Однако вскоре стало ясно, что пока там нет необходимой инфраструктуры, а ее создание потребует больших вложений и длительного времени. При том, что востребованность новых выставочных площадей в Кронштадте во время между салонами внушает большие сомнения.

Генеральный директор ООО «Морской салон» Михаил Золотарев пояснил, что Минпромторг и Минобороны пока что рассматривают возможность проведения последующих салонов в Кронштадте. «Это потребует серьезных вложений, дноуглубительных работ. Это не вопрос первостепенной важности. Будем исходить из принципа разумной достаточности», — отметил он.

IX Международный военно-морской салон будет работать до 14 июля. Его организатором выступает Минпромторг при поддержке Минобороны, МИД РФ, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, АО «Рособоронэкспорт» и правительства Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: ВМФ России нужна новая техника для решения пространственных задач