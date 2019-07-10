Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM

Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин». Макет авианосца представлен в павильоне салона.

Как следует из описания проекта, корабль получит атомную энергетическую установку, водоизмещение «Ламантина» составит 80−90 тыс. тонн. Длина авианосца — 350 метров, автономность составит порядка 120 суток, скорость полного хода — 30 узлов. Экипаж — 2,8 тыс. человек. Срок службы корабля составит более 50 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главком ВМФ России Николай Евменов на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге заявил, что российский флот получит в свое распоряжение атомный авианосец, но это произойдет не в ближайшие годы.

«За авианосцами будущее, строить мы их будем, но сейчас время еще не пришло. Сейчас время восстановить техническую готовность того, что у нас есть. Ну, и создать задел на будущее», — сказал он.

Читайте также: Разработчик рассказал о концепции нового российского неатомного авианосца