Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM

Российский флот получит в свое распоряжение атомный авианосец, но это произойдет не в ближайшие годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил главком ВМФ России Николай Евменов на Международном военно-морском салоне в Петербурге.

Авианосец Defense.gov

«За авианосцами будущее, строить мы их будем, но сейчас время еще не пришло. Сейчас время восстановить техническую готовность того, что у нас есть. Ну, и создать задел на будущее», — сказал Евменов.

«Надо исходить из тех возможностей, какие мы имеем. Сейчас у нас есть возможность восстановить техническую готовность авианосца «Адмирал Кузнецов». Сделав это, мы получим уже фактически другой корабль», — пояснил главком ВМФ.

Он напомнил, что у России два полка авианосной авиации, там самые современные летательные аппараты, под которые будут делаться носители.

«Атомный авианосец у России будет, но не в ближайшей перспективе», — подчеркнул Николай Евменов.

Глава ОСК Алексей Рахманов добавил, что тематика авианосца остается актуальной для ОСК.

«Никаких сомнений у нас нет в том, что на предприятиях ОСК все компетенции и технические возможности имеются. Как только будет сигнал «на старт», так начнем работать», — сказал Рахманов.

Также отметим, что главком ВМФ России рассказал, что в настоящее время наиболее интересными для российского флота разработками, представленными на Международном военно-морском салоне, являются подводная робототехника и надводные корабли и подлодки на иных принципах движения.

«За роботехникой будущее. И будущее за другими, инновационными способами и средствами движения. Мы уже говорили с коллегами о подводных лодках с воздухонезависимыми двигателями. Эта идея давно витала в воздухе, и, наверное, пришло время воплотить ее в жизнь», — сказал Николай Евменов.

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