Самара, , 07:44 — REGNUM

С сегодняшнего дня, 3 июля, группа «АвтоВАЗ» приостанавливает производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске. Когда будет возобновлено изготовление автомобилей, не уточняется. При этом на заводе заверили, что приостановка выпуска не окажет влияния на доступность автомобилей Lada в дилерской сети.

Как заявили в компании, «простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент» (город Нижний Новгород)».

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В пресс-службе предприятия «Завод Автокомпонент», в свою очередь, заявили, что причиной прекращения поставок компонентов на «АвтоВАЗ» стали разногласия по ценам на комплектующие, которые на сегодняшний день не позволяют покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер «АвтоВАЗа», пишет РБК. Представитель компании пояснил, что переговоры по этому вопросу ведутся с октября 2018 года, однако пока не дали результата. По его словам, компания делает всё возможное для решения возникшей проблемы и возобновления поставок комплектующих.

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В «АвтоВАЗе» также заявили, что предпринимают все необходимые меры для скорейшего возобновления производства.

«О возобновлении производства будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении компании «АвтоВАЗ».

Как сообщало ИА REGNUM, «АвтоВАЗ» уже приостанавливал производство в апреле 2018 года. Простой был связан с отсутствием комплектующих — топливных баков, выпускаемых нижегородским предприятием «Автокомпонент». Из-за этого на заводе была произведена вынужденная остановка работы и отменена рабочая смена. В результате было допущено отставание по сборке 285 автомобилей Lada Vesta.

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