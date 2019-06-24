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АвтоВА» может открыть в «Сколково» партнерский центр

Техника

У фонда «Сколково» есть более 400 технологий, которые тольяттинский автозавод может применять в различных направлениях своей деятельности

Москва, 24 июня 2019, 09:35 — REGNUM  АвтоВАЗ и фонд «Сколково» подписали соглашение о намерениях, нацеленное на перспективное сотрудничество. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Документ подписали вице-президент по инжинирингу АО «АвтоВАЗ» Сельчук Кура и директор по развитию кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково» Михаил Тыкучинский.

По словам Тыкучинского, у фонда «Сколково» есть более 400 технологий, которые тольяттинский автозавод может применять в различных направлениях своей деятельности.

Он также добавил, что сотрудничество с российскими малыми инновационными компаниями может помочь АвтоВАЗу качественно улучшить уровень локализации производства.

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