На «АвтоВАЗе» сменился состав совета директоров

Тольятти, Самарская область, , 13:59 — REGNUM На прошедшем в компании «АвтоВАЗ» годовом общем собрании акционеров избран новый состав совета директоров. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Сообщается, что главой совета директоров «АвтоВАЗа» избран французский топ-менеджер в области автомобилестроения, старший вице-президент, председатель региона Евразия Groupe Renault Николя Мор. Его заместителем акционеры выбрали исполнительного председателя «РТ-Инвест» Сергея Скворцова.

Из совета директоров вышли Дмитрий Курдюков, Жером Олив и Тьерри Боллоре. Их места заняли: исполнительный вице-президент Groupe Renault по продажам в регионах Оливье Мурге, вице-президент Альянса по производству, технологическому инжинирингу и цепочке поставок региона Евразия Жером Муанар и первый зампредседателя Внешэкономбанка Николай Цехомский.

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