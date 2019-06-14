С конвейера линии В0 «АвтоВАЗа» сошёл миллионный автомобиль

Тольятти, Самарская область, , 13:30 — REGNUM Компакт-кросс Lada Xray Cross стал миллионным автомобилем концерна «АвтоВАЗ». Об этом 14 июня сообщается на официальном сайте российского автопроизводителя.

Глава АвтоВАЗа Ив Каракатзанис лично поздравил работников линии В0 с выпуском миллионного авто.

«В свой первый приезд в Россию в 2013—2016 годах я занимался запуском производства Logan и Sandero на этом конвейере. И сегодня я вижу, как выросли профессионализм коллектива и компетенции каждого сотрудника, как эффективно здесь внедряются производственные технологии Альянса. Все это помогает достижению нашей главной цели — обеспечению высокого качества автомобилей», — заявил он.

Напомним, линия В0 — это первый совместный проект альянса Renault-Nissan и «АвтоВАЗа». Первый автомобиль Lada Largus сошёл с конвейера в апреле 2012 года, затем в июне 2012 года был выпущен Nissan Almera. Всего у АвтоВАЗа три линии производства. На линия В0 выпускаются 12 моделей Lada и Renault.

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