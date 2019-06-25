На форуме «Армия-2019» во Владивостоке покажут новый корвет «Громкий»

Владивосток, , 08:47 — REGNUM Новейший корвет «Громкий» и другие виды современного вооружения будут продемонстрированы во Владивостоке в рамках проведения форума «Армия-2019», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Международный военно-технический форум «Армия-2019» позволит гостям и жителям Владивостока осмотреть новейшие образцы вооружения и боевой техники, открытый показ которых пройдёт на Корабельной набережной возле штаба ТОФ и мемориала «Гвардейская Краснознамённая подводная лодка С-56». Выставка будет работать с утра 28 июня по вечер 30 июня. Всего будет развёрнуто пять выставочных площадок.

На Корабельной набережной желающие смогут подняться на борт ракетного катера Р-11 гвардейского дивизиона ракетных катеров, гидрографический отряд представит большой гидрографический катер БГК-2151, малое гидрографическое судно «Виктор Фалеев», бригада десантных кораблей покажет десантный катер «Иван Карцов», бригада охраны водного района продемонстрирует базовый тральщик БТ-215, а отряд противодиверсионной борьбы покажет противодиверсионный катер П-377.

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На площадке перед штабом ТОФ будут продемонстрированы образцы вооружения сухопутных войск: основной танк Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортёры БТР-82А, зенитно-ракетный комплекс «ОСА-АКМ», противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», реактивная система залпового огня «Торнадо». Кроме того, будут показаны образцы стрелкового вооружения, средств разведки и связи, навигации, наблюдения, боевые роботы. Всего будет показано порядка 20 единиц боевой техники и около 100 образцов различных систем, комплексов и оборудования.

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Как сообщало ИА REGNUM, боевые возможности новой реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» будут продемонстрированы зрителям на выставочной площадке форума «Армия-2019» в подмосковном Алабино. В настоящее время данный комплекс принят на вооружение и поставляется в войска всех четырёх военных округов.