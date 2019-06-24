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«Манго-М» и «Свинец-2». На «Армии-2019» покажут новые танковые снаряды

Техника

Новые бронебойные оперённые подкалиберные снаряды (БОПС) могут поражать практически всю бронетехнику вероятного противника на дистанции свыше 2 км

«Манго-М» и «Свинец-2». На «Армии-2019» покажут новые танковые снаряды
Иллюстрация: Tecmash.ru
Техмаш продемонстрирует новые снаряды на «Армии-2019»

Москва, 24 июня 2019, 18:59 — REGNUM  Концерн «Техмаш» на военно-техническом форуме «Армия-2019» представит новые танковые бронебойные подкалиберные боеприпасы «Манго-М» и «Свинец-2», сообщает 24 июня пресс-служба концерна.

Пресс-служба утверждает, что эти 125-мм боеприпасы на 20% мощнее своих предшественников и могут поражать практически всю бронетехнику вероятного противника на дистанции свыше 2 км.

Подчёркивается, что 125-мм боеприпасы «Свинец-2» и «Манго-М» приспособлены для уничтожения бронетехники противника, обладающей даже усиленной динамической защитой.

По утверждению разработчиков, снаряд «Манго-М» способен пробить бронезащиту, эквивалентную 280-мм броневому листу, а «Свинец-2» пробивает 300 мм такой брони.

Отмечено, что 125-мм снаряд «Манго-М» ориентирован на зарубежного заказчика и полностью совместим с автоматами заряжания танков семейства Т-72/Т-90, большое количество которых состоит на вооружении многих стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Армия-2019» будет проходить с 25 по 30 июня на территории выставочного центра парка «Патриот» в Московской области.

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Военно-промышленный комплекс
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