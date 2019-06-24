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Форум «Армия» определит детали модернизации дока для «Адмирала Кузнецова»

Техника

После подписания оглашения и заключения соответствующих договоров 35 судоремонтный завод начнут готовить для докования крейсера

Мурманск, 24 июня 2019, 18:19 — REGNUM  На форуме «Армия — 2019» будет подписано соглашение о модернизации мощностей 35-го судоремонтного завода в Мурманске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Напомним, вопрос модернизации дока остро встал после инцидента с затоплением плавдока, при котором получил повреждения единственный в составе ВМФ России авианесущий крейсейр «Адмирал Кузнецов».

После подписания соглашения последует подписание договора на выполнение работ по ремонту причала, у которого будет продолжен ремонт крейсера. Сроки начала работ пока не сообщаются, планы по выполнению ремонта авианосца остаются неизменными — корабль будет сдан в 2021 году, сообщил источник.

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Военно-морской флот
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