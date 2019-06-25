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Техмаш впервые представит РСЗО «Торнадо-Г» в действии на «Армии-2019»

Техника

Система способна получать и обрабатывать сигналы со спутников

Москва, 25 июня 2019, 05:25 — REGNUM  Боевые возможности новой реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» будут продемонстрированы на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», который проходит в эти дни в подмосковном Алабино, сообщает пресс-служба концерна «Техмаш».

В отличие от системы предыдущего поколения, новый комплекс оснащён современной навигационной системой, которая позволяет получать и обрабатывать сигналы со спутников, и автоматизированной системой управления наведением и огнём. При этом расчёт может вести огонь на неподготовленной местности, без топографической привязки и не покидая машины.

Форум «Армия-2019» будет проходить с 25 по 30 июня на территории выставочного центра парка «Патриот» в Московской области. Мероприятие является ключевым событием для оборонно-промышленного комплекса России, участие в нём примут порядка 120 официальных делегаций иностранных государств и более 12 тысяч специалистов.

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Международный военно-технический форум «Армия-2019»
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