Стала известна дата возращения экипажа «Союза МС-11» на Землю

Москва, , 10:04 — REGNUM Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-11» пробудет на Международной космической станции ещё более месяца. Космонавт Олег Кононенко с астронавтами Энн Макклейн (NASA) и Давидом Сен-Жаком (Канадское космическое агентство) вернуться на Землю после длительной экспедиции в июне. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

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Космический корабль «Союз МС-11» успешно пристыковался к МКС

Как уточнили в госкорпорации, слова представителя которой приводит ТАСС, посадка космического корабля запланирована на 25 июня.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский космический корабль «Союз МС-11» с очередным экипажем Международной космической станции стартовал с космодрома «Байконур» 3 декабря 2018 года. Выход на орбиту, а также стыковка корабля с МКС прошли успешно.

Добавим, что этот запуск «Союза» стал первым после аварии ракеты-носителя 11 ноября.

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