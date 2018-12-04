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Экипаж «Союза» перебрался на МКС

Политика

Олег Кононенко, Давид Сан-Жак и Энн Шарлотт Макклейн перешли на борт Международной космической станции

Москва, 4 декабря 2018, 01:37 — REGNUM  Экипаж корабля «Союз МС-11» — Олег Кононенко (Россия), Давид Сан-Жак (Канада) и Энн Шарлотт Макклейн (США) — перешел на борт Международной космической станции, передает радиостанция «Говорит Москва».

Космонавт и астронавты перебрались на МКС 3 декабря — после того, как было проверена герметичность стыковки и выравнивание давления между МКС и «Союзом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 декабря «Союз» успешно состыковался с МКС, на борту которого находится экипаж — космонавт Сергей Прокопьев (Россия), и астронавты Александер Герст (Германия) и Серина Ауньён (США).

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Пилотируемые космические полёты и судьба МКС
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