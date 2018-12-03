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Корабль «Союз МС-11» с экипажем МКС успешно вышел на орбиту

Наука

Стыковка корабля с Международной космической станцией запланирована на 20.36 мск

Москва, 3 декабря 2018, 18:28 — REGNUM  Российский космический корабль «Союз МС-11» с очередным экипажем Международной космической станции успешно вышел на околоземную орбиту после старта с космодрома «Байконур», сообщили в Центре управления полётами.

Отмечается, что пилотируемый корабль отделился от верхней ступени ракеты «Союз» и взял курс на МКС. Стыковка корабля со станцией намечена на 20.36 мск.

Напомним, ракета-носитель"Союз-ФГ» с космическим кораблём была запущена с «Байконура» сегодня в 14:31 мск. на борту корабля находятся российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт ДавидСан-Жаки американский астронавт Энн Шарлотт Макклейн.

Сегодняшний запуск «Союза» стал первым после аварии ракеты-носителя 11 ноября. На борту корабля «Союз МС-10» тогда находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Аварийная капсула с экипажем успешно вернулась на землю, никто из них не пострадал.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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