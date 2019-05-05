Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» назвали мощнейшим в мире

Вашингтон, , 05:23 — REGNUM Модернизация сделает тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» мощнейшим в мире среди надводных боевых кораблей. Об этом сообщает американское издание The Military Watch.

В рамках обновления зенитно-ракетные комплексы С-300Ф заменят на более современные С-400, на смену «Кортикам» придут системы «Панцирь МЕ», а системам «Оса-М» — комплексы «Редут». Всё это сделает крейсер практически неуязвимым с воздуха.

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Отмечено также, что ни один из современных кораблей не имеет 96 пусковых установок. ВМС США пользуются устаревшими крылатыми ракетами типа «Гарпун» и «Томагавк», которым тяжело преодолеть такую эшелонированную оборону.

Модернизация «Адмирала Нахимова» задумана для возможностей охоты на авианосцы, указывает автор статьи. Корабль вооружен крылатыми ракетами П-700 «Гранит», способными преодолеть 625 км.

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