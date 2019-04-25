Российская атомная подлодка «Белгород» восхитила и ужаснула Запад

Вашингтон, , 13:58 — REGNUM Спуск на воду новейшей российской атомной подлодки «Белгород», который состоялся 23 апреля на «Севмаше» (Северодвинск), не обошли внимание западные СМИ.

Так, портал The Washington Free Bacon в своей публикации сделал акцент на том, что субмарина является первым носителем беспилотных аппаратов «Посейдон». Отмечается, что по оценкам американских спецслужб, торпеда якобы будет оснащена ядерной боеголовкой мощностью в десятки мегатонн, а США аналогичного оружия не имеет.

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По мнению генерала ВВС Соединённых Штатов Джона Хайтена, которого цитирует издание, беспилотник «Посейдон» угрожает США, поэтому существует необходимость модернизации ядерного оружия Пентагона.

По заявлению экс-сотрудника Пентагона Марка Шнайдера, одна подводная лодка, вооружённая «Посейдонами», способна выпустить больше радиации, чем весь стратегический арсенал США, сообщает «Российская газета».

Известный эксперт по подводному оружию Саттон в интервью PM предположил, что предназначение «Белгорода» — стать частью российской подводной системы гидроакустического слежения «Гармония». Однако самой «зловещей» миссией подлодки станут шесть беспилотников «Посейдон», которые она может нести на своём борту, подчеркнул эксперт.

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Издание Popular Mechanics отметило значительные размеры подлодки: «Белгород» гораздо больше любой другой подводной лодки в мире, включая американский флот.

Как сообщало ИА REGNUM, атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород», которая является первым носителем беспилотных аппаратов «Посейдон», была спущена на воду на «Севмаше» в городе Северодвинске 23 апреля. За церемонией спуска на воду в прямом эфире наблюдал президент России Владимир Путин. Журналистов и присутствующих попросили воздержаться от фото‑ и видеосъемки в целях сохранения секретности проекта.

Достраивать субмарину будут уже у причала.