ВМФ России проводит модернизацию малых ракетных кораблей типа «Овод»

Москва, , 22:02 — REGNUM Военно-морской флот России возвращает в боевой состав малые ракетные корабли (МРК) проекта 12 341 «Овод», сообщает 25 апреля газета «Известия» со ссылкой на Главкомат ВМФ.

Издание сообщает, что часть этих кораблей уже проходит модернизацию.

Стоит отметить, что корабли этого типа, строившиеся на судостроительных заводах СССР с 1967 до 1992 года, имеются в составе всех четырех флотов ВМФ России.

Хорошо себя зарекомендовавшие в ближней морской зоне и в Средиземном море, МРК типа «Овод» по плану модернизации получат более мощные и экономические двигатели, современные радиоэлектронные системы управления, навигации и связи, новые комплексы ПВО, а главное — новые пусковые установки и противокорабельные ракеты Х-35, способные поражать морские и наземные цели на расстоянии до 260 км.

Ранее МРК типа «Овод» несли шесть пусковых установок противокорабельных ракет П-120 «Малахит». После перевооружения «Оводы» получат по 16 ракет Х-35 и по огневой мощи превзойдут новые корветы проекта 20 380.

Кроме того, ракетные комплексы Х-35 способны поражать не только морские, но и наземные цели.

Напомним, в составе ВМФ России сейчас насчитывается 13 МРК проекта 12 341 «Овод».

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