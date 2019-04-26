Китай готовится принять на вооружение эсминец «Наньчан» новейшего поколения

Пекин, 26 апреля 2019, 06:37 — REGNUM Первый китайский эскадренный эсминец «Наньчан» проекта «Тип 055» вскоре будет принят на вооружение ВМФ Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.
Эсминец водоизмещением более 10 тыс. тонн уже построен и прошел большую часть морских испытаний, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны КНР Жэнь Гоцян. Впервые официально эсминец дебютировал во время международного военно-морского парада по случаю празднования 70-летия со дня основания ВМС НОАК, который прошел 23 апреля близ китайского порта Циндао.
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Как сообщало ИА REGNUM, два новейших эскадренных эсминца «Тип 055» четвертого поколения были спущены на воду в июле 2018 года. Как утверждают эксперты, данные корабли превышают вдвое огневую мощь эсминцев проекта «Тип 052D». Новейшие эсминцы станут крупнейшими в мире после американских «Зумвальт».
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