В Циндао прошел военно-морской парад

Пекин, , 20:17 — REGNUM В водах у берегов приморского города Циндао (восточно-китайская провинция Шаньдун) прошел военно-морской парад, посвященный 70-летию создания Военно-морского флота НОАК, сообщает 23 апреля Синьхуа.

В параде приняли участие 18 военных кораблей из 13-ти стран, смотр которых провел партийно-государственный лидер и Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами КНР Си Цзиньпин

ВМФ (ВМС) НОАК были основаны 23 апреля 1949 года на завершающем этапе Гражданской войны между КПК и гоминьдановским режимом диктатора Чан Кайши. Именно тогда в распоряжении НОАК оказались некоторые гоминьдановские корабли, экипажи которых перешли на сторону КПК.

Нынешний военно-морской парад открывает череду торжеств, посвященных 70-й годовщине образования КНР, которая будет отмечаться 1 октября. Проведение парада в Циндао объясняется тем, что в этом городе дислоцируется командование и штаб флота Северного моря, одного из трех военных флотов КНР.