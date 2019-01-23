Медведев раскритиковал темпы строительства космодрома Восточный

Москва, , 15:35 — REGNUM Ситуация со строительством космодрома Восточный показывает положение дел в космической отрасли, заявил 23 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с Роскосмосом.

«Первая очередь строительства должна была завершиться в прошлом году. Реально построена четверть запланированных объектов — только 5 из 19», — обратил внимание он.

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Медведев напомнил, что в 2019 году должна была начаться вторая очередь строительства космодрома, чтобы к 2021 году имелась готовность к запуску аппаратов различного назначения с использованием ракет-носителей тяжёлого класса.

«Очевидно, что нынешняя динамика не позволяет в эти сроки уложиться. Значит, необходимы усилия. Структурам, которые этим занимаются, нужно предпринять всё от них зависящее для выполнения соответствующей стройки», — поручил премьер-министр.

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Он потребовал исправления ситуации и подсказал шаги, которые следует предпринять руководству корпорации. В их числе создание эффективных механизмов управления.

Как сообщало ИА REGNUM, также Дмитрий Медведев рекомендовал «Роскосмосу» отказаться от прожектёрства.