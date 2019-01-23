Среда, 23 Января 2019 года
15:44:10 МСК

Медведев раскритиковал темпы строительства космодрома Восточный

Техника

Медведев напомнил, что в 2019 году должна была начаться вторая очередь строительства космодрома

Медведев раскритиковал темпы строительства космодрома Восточный
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 23 января 2019, 15:35 — REGNUM  Ситуация со строительством космодрома Восточный показывает положение дел в космической отрасли, заявил 23 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с Роскосмосом.

«Первая очередь строительства должна была завершиться в прошлом году. Реально построена четверть запланированных объектов — только 5 из 19», — обратил внимание он.

Читайте также: Медведев посоветовал Роскосмосу избавиться от прожектёрства

Медведев напомнил, что в 2019 году должна была начаться вторая очередь строительства космодрома, чтобы к 2021 году имелась готовность к запуску аппаратов различного назначения с использованием ракет-носителей тяжёлого класса.

«Очевидно, что нынешняя динамика не позволяет в эти сроки уложиться. Значит, необходимы усилия. Структурам, которые этим занимаются, нужно предпринять всё от них зависящее для выполнения соответствующей стройки», — поручил премьер-министр.

Читайте также: Космическая отрасль РФ за три года получит 515 млрд — Медведев

Он потребовал исправления ситуации и подсказал шаги, которые следует предпринять руководству корпорации. В их числе создание эффективных механизмов управления.

Как сообщало ИА REGNUM, также Дмитрий Медведев рекомендовал «Роскосмосу» отказаться от прожектёрства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Роскосмос
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить