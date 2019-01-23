Среда, 23 Января 2019 года
15:32:17 МСК

Космическая отрасль РФ за три года получит 515 млрд — Медведев

Экономика

Поддержка должна быть использована, по словам Медведева, для наращивания орбитальных возможностей, создания носителя сверхтяжёлого класса и для реализации программы пилотируемых полётов

Космическая отрасль РФ за три года получит 515 млрд — Медведев
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 23 января 2019, 15:16 — REGNUM  Финансирование космической отрасли РФ за три года превысит 515 млрд рублей, заявил 23 января премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с госкорпорацией «Роскосмос».

"Государство инвестирует в освоение космоса значительные средства. Запланированный объём бюджетного финансирования на ближайшие три года — более 515 млрд рублей», — сказал глава правительства.

Поддержка должна быть использована, по словам Медведева, для наращивания орбитальных возможностей, создания носителя сверхтяжёлого класса и для реализации программы пилотируемых полётов. Премьер-министр назвал выделяемые средства инвестициями «в развитие высокотехнологичных производств и связанных с ними научных и инженерных разработок» и, следовательно, в перспективные секторы экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев посоветовал «Роскосмосу» избавиться от прожектёрства — меньше говорить и больше делать.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев посоветовал Роскосмосу избавиться от прожектёрства

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Роскосмос
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить