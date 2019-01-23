Медведев посоветовал Роскосмосу избавиться от прожектёрства

Москва, , 14:42 — REGNUM Глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе совещания по развитию Роскосмоса призвал руководство госкорпорации покончить с прожектёрством. Об этом сообщает 23 января РБК.

Премьер-министр призвал «меньше говорить и больше делать» в космической сфере, предложил активнее работать над коммерциализацией отрасли.

«Надо заканчивать с прожектерством. Хватит болтать о том, куда мы полетим в 2030-м году», — подчеркнул Медведев, добавив, что госкорпорация неэффективно использует государственные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter сообщил об утверждении детального плана-графика создания ракеты-носителя сверхтяжёлого класса. По его словам, создание такой ракеты возможно к 2028 году.

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