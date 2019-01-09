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В Минпромторге рассказали о разработке сверхзвукового гражданского самолета

Техника

Разработка находится на стадии предпроектных исследований

Москва, 9 января 2019, 10:36 — REGNUM  Разработка сверхзвукового гражданского самолета в России находится на стадии предпроектных исследований, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, на протяжении последних лет промышленные компании в США, Европе и Японии ведут свои разработки сверхзвукового самолета.

«Конструкторские бюро ОАК и наши отраслевые институты, в том числе ЦАГИ и ЦИАМ, проводят аналогичные предпроектные исследования», — цитирует Интерфакс Мантурова.

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Напомним, по словам научного руководителя Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н. Е. Жуковского Сергея Чернышева, время перелета пассажиров на сверхзвуковых самолетах сократится примерно вдвое, а сверхзвук откроет новые перспективы для тех, кто перемещается на дальние расстояния.

Так, максимальное расстояние, которое можно будет преодолеть за одни сутки на сверхзвуковом самолете, увеличится с нынешних 3500 до 7500 километров.

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Авиастроение
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