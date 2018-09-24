Сверхзвук открывает перед пассажиром двери в будущее, сообщил академик РАН

Жуковский, Московская область, , 14:49 — REGNUM Время перелета пассажиров на сверхзвуковых самолетах сократится примерно вдвое, а сверхзвук откроет новые перспективы для тех, кто перемещается на дальние расстояния, сообщил научный руководитель Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н. Е. Жуковского Сергей Чернышев на пленарном заседании Международного форума по авиационным исследованиям IFAR.

«Сверхзвук открывает перед пассажиром двери в будущее. Например, командировку из Москвы во Владивосток и обратно можно будет совершить за один день», — приводит пресс-служба института слова Чернышева.

Он добавил, что максимальное расстояние, которое можно будет преодолеть за одни сутки на сверхзвуковом самолете, увеличится с нынешних 3500 до 7500 километров. Выступая в Бразилии, ученый сообщил, что в настоящее время институт в Жуковском задействован в самых передовых проектах по созданию сверхзвукового воздушного транспорта.

Международный форум (IFAR) — единственное в мире объединение государственных авиационных научных организаций из разных стран мира, проводится в рамках конгресса Международного совета по аэронавтическим наукам ICAS. Членами IFAR являются 26 центров со всего мира. Россию в IFAR представляет ЦАГИ.

Читайте ранее в этом сюжете: На выставке «Гидроавиасалон-2018» представили сверхзвуковой лайнер