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Lockheed Martin и NASA намерены создать сверхзвуковой пассажирский самолет

Техника

Прототип нового авиалайнера получил обозначение X-59 Quiet Supersonic Technology

Вашингтон, 20 ноября 2018, 18:19 — REGNUM  Аэрокосмическое агентство США NASA и корпорация Lockheed Martin начали реализацию проекта по созданию прототипа сверхзвукового пассажирского самолета X-59 Quiet Supersonic Technology, сообщает 20 ноября пресс-служба компании Lockheed Martin.

Самолет X-59 должен стать демонстратором передовых технологий и возобновить направление сверхзвуковых пассажирских авиаперевозок, активно разрабатывавшихся в 60-е годы ХХ века в СССР (Ту-144) и франко-британским проектом «Конкорд».

Напомним, тогда сверхзвуковые пассажирские авиаперевозки сочли дорогостоящими, чрезмерно аварийными и слишком шумными.

По планам NASA и Lockheed Martin, прототип X-59 Quiet Supersonic должен развивать скорость порядка 1500 км/ч и летать на высоте до 17 км. Главным достижением этого проекта разработчики указывают умеренную шумность перехода звукового барьера.

Прототип сверхзвукового самолета должен подняться в воздух в конце 2021 года.

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