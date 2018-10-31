Роскосмос назвал причину катастрофы ракеты-носителя «Союз-ФГ»

Москва, , 14:29 — REGNUM Причиной катастрофы ракеты-носителя «Союз-ФГ», запуск которой с космодрома «Байконур» состоялся 11 октября, признана нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней ракеты. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор госкорпорации Роскосмос по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.

По его словам, аварийная комиссия закончила работу «пару дней назад», и ее выводы говорят о том, что к аварии привело нештатное разделение первой и второй ступеней ракеты «Союз-ФГ».

"Одна из «боковушек» при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению второй ступени», — сказал Крикалёв.

Он также подчеркнул, что причиной произошедшему стала нештатная работа датчика, сигнализирующего «о расхождении первой и второй ступеней». Также исполнительный директор госкорпорации подчеркнул, что в настоящее время проводятся необходимые мероприятия по обеспечению безопасности дальнейших полетов носителя.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалёв заявил, что запуск нового экипажа к Международной космической станции (МКС) запланирован на 3 декабря.

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