Стала известна дата запуска нового экипажа к МКС

Москва, , 13:26 — REGNUM Запуск нового экипажа к Международной космической станции (МКС) запланирован на 3 декабря, заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

«Сейчас промышленность делает значительные усилия для того, чтобы сдвинуть запуск корабля на третье число», — цитирует РИА Новости Крикалева.

Напомним, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту корабль «Союз МС-10» с экипажем МКС — космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом.

После нештатной ситуации спасательная капсула с экипажем автоматически отделилась от корабля, после чего приземлилась в Казахстане. Для выяснения причин аварии была сформирована государственная комиссия.

Читайте также: Роскосмос 31 октября объявит результаты расследования аварии «Союза»