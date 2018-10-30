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Ракету «Союз-ФГ» разберут перед запуском на Байконуре

Наука

Ракету проверят во избежание аварии

Москва, 30 октября 2018, 10:30 — REGNUM  На Байконуре перед запуском разберут ракету-носитель «Союз-ФГ». Об этом 30 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на космодроме.

Боковые блоки ракеты будут отсоединены, инженеры проверят их состояние. После этого все части ракеты будут собраны заново.

Эту операцию проведут во избежание аварии, аналогичной той, что случилась 11 октября. Проверка будет осуществлена сотрудниками ракетно-космического центра «Прогресс».

Планируется, что запуск ракеты «Союз-ФГ» на орбиту с грузовиком «Прогресс МС-10» пройдёт 16 ноября.

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