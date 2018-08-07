Раньше срока: представлена последняя версия Android 9.0

Калифорния, США, , 13:47 — REGNUM Новая операционная система Android 9.0 Pie уже стала доступна на ряде смартфонов Pixel и Essential Phone. Новую версию «операционки» компания Google планировала представить 20 августа, однако премьера состоялась на две недели раньше.

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Новая версия, которая должна повысить производительность смартфона, получила название Pie (пирог — прим. ИА REGNUM ). От предыдущих прошивок она отличается переработанным интерфейсом и улучшенными возможностями поддержки различных вырезов на экране.

https://twitter.com/Android/status/1026637438683426816

Смартфон сможет регулировать яркость экрана в зависимости от предпочтений каждого пользователя индивидуально, а адаптивная батарея будет определять наиболее часто выбираемые приложения и заряжать их в приоритетном порядке. Также производители усовершенствовали систему безопасности и конфиденциальности.

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Добавим, что до конца осени 2018 года такие обновления получат все аппараты, участвовавшие в тестировании Pie: Xiaomi Mi Mix 2S, Sony Xperia XZ2, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21 и OnePlus 6.

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