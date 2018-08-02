Назван лучший смартфон-2018

Москва, , 09:11 — REGNUM Samsung Galaxy S9 и S9+ занимают первое и второе место в рейтинге лучших смартфонов 2018 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования Роскачества совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT), которые провели масштабную проверку смартфонов на рынке-2018.

«Им (лидером рейтинга) стал Samsung Galaxy S9, — говорится в сообщении. — Эта модель сместила с пьедестала модель Samsung предыдущего поколения — Galaxy S8».

Samsung Galaxy S8 и S8 Plus, являвшиеся лидерами предыдущего рейтинга, опустились на третью и четвертую строчки соответственно. Пятую позицию в рейтинге лучших смартфонов занял iPhоne 8 Plus, шестую — Huаwei P20 Prо, седьмую — Samsung Galaxy Note 8. В Топ-10 также вошли iPhone 8 и Mate 10 Pro.

Отмечается, что смартфоны выбирали по качеству фото‑ и видеосъемки, по качеству звука, емкости батареи, объему памяти, прочности корпуса и водонепроницаемости.

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