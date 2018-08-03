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Samsung случайно показал Galaxy Note 9 за неделю до официального анонса

Техника

Рекламный видеоролик на короткое время появился на YouTube-канале компании и успел разойтись по сети

Samsung случайно показал Galaxy Note 9 за неделю до официального анонса
Rodion Kutsaev
Samsung

Сеул, 3 августа 2018, 20:36 — REGNUM  Южнокорейский производитель электроники Samsung опубликовал в сети видеоролик с рекламой нового смартфона Galaxy Note 9, ещё не представленного официально, сообщается 3 августа в техноблоге TechCrunch.

Отмечается, что видеоролик, по всей видимости, был опубликован на официальном YouTube-канале компании случайно, посколько достаточно быстро доступ к нему был закрыт. Тем не менее видео успело распространиться по сети.

Как следует из видео, новый смартфон внешне практически идентичен своему предшественнику Galaxy Note 8. Отличия заключаются лишь в расположении двойной камеры и сканера отпечатка пальцев на задней панели.

Также подтвердилась информация о модели с 512 Гбайт встроенной памяти. Вдобавок к этому, смартфон будет поддерживають карты памяти microSD объёмом до 512 Гбайт.

Напомним, официальная презентация Galaxy Note 9 запланирована на 9 августа.

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