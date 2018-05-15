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Tesla построит в Китае новый завод по производству электромобилей

Техника

Производитель электрокаров зарегистрировал в Шанхае новую компанию

Шанхай, Китай, 15 мая 2018, 07:59 — REGNUM  Tesla зарегистрировал новую компанию, которая будет действовать в зоне свободной торговли Шанхая, организация получила лицензию 10 мая 2018 года, об этом 14 мая сообщил портал Electrek.

По мнению автора статьи, компания готовится объявить о дате начала строительства в Китае нового завода Gigafactory, он напоминает, что ранее её глава Илон Маск выступил с соответствующими комментариями.

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Лицензия Tesla была одобрена Shanghai Pudong New Area Market Supervision. Компания была создана с оборотным капиталом 100 млн юаней (около $15 млн по действующему курсу).

«Техническое развитие, технические услуги, техническая консультация, передача технологий в области электромобилей и запасных частей, аккумуляторов, оборудования для хранения энергии, фотоэлектрических изделий», — такие бизнес-задачи поставила перед собой новая организация.

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Предприятие также планирует заниматься оптовой торговлей, внешнеэкономической деятельностью, будет брать автомобили на комиссию и предоставлять различные сопутствующие услуги.

Напомним, ранее во время доклада о результатах деятельности Tesla Илон Маск заявил, что вскоре он объявит о том, где именно в Китае будет располагаться Tesla Gigafactory. Он добавил, что переговоры с местными властями вёл глава отдела продаж компании Робин Рен.

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Электромобили
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