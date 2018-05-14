Понедельник, 14 Мая 2018 года
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Daimler будет покупать аккумуляторы у китайской компании

Техника

Концерн объявил о заключении соответствующего контракта

Штутгарт, Германия, 14 мая 2018, 10:33 — REGNUM  Немецкий концерн Daimler заключил контракт на поставку аккумуляторных батарей с китайской компанией Contemporary Amperex Technology (CATL), об этом 13 мая сообщил портал Motor1.

С соответствующим заявлением выступила директор направления закупок Daimler Забине Ангерманн. Компания также подтвердила свою готовность следовать китайской программе Responsible Cobalt Initiative.

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Издание отмечает, что на данный момент не ясно, касается ли данное соглашение только тех автомобилей, которые произведены в Китае или аккумуляторы CATL будут устанавливаться на все машины, производящиеся на заводах концерна.

Напомним, ранее Daimler заявил о том, что к 2025 году стоимость электрокаров, выпускаемых его компаниями, сравнится со стоимостью машин с традиционным ДВС.

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В развитие данного направления производства концерн намерен инвестировать около €10 млрд. Согласно заявлениям, к 2025 году все его модели будут иметь электрические версии.

Предполагается, что Smart станет первой компанией, которая все свои машины сделает электрическими.

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