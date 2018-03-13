Авторынок России стал бы четвертым в рейтинге ЕС по итогам февраля

Москва, , 11:14 — REGNUM В феврале 2018 года российский рынок легковых автомобилей смог бы занять четвертое место в рейтинге рынков ЕС, об этом 13 марта сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на Ассоциацию европейских производителей автомобилей (ACEA).

В данном рейтинге Евросоюза по-прежнему лидирует Германия, за обозначенный период там было продано 261 тыс. 749 автомобилей, таким образом, рынок страны вырос на 7,4% по сравнению с февралем 2017 года.

Читайте также: Ravon выпустит на российский рынок свой первый кроссовер

На второй строчке расположилась Италия, там в феврале 2018-го было продано 181 тыс. 734 автомобилей. Её рынок показывает падение на 1,4%.

Замыкает ТОП-3 Франция с показателем 168 тыс. 897 автомобилей (рост продаж — 4,3%). На следующей строчке идёт Испания, в этом регионе за обозначенный период было продано 110 тыс. 474 авто (рост — 4,3%).

Читайте также: Рынок новых грузовиков вырос в феврале на 40%

Таким образом, Российский рынок, на котором в феврале 2018 года было продано 125 тыс. автомобилей, смог бы занять в рейтинге ЕС четвертое место. Стоит отметить, что этот показатель продаж не учитывает объемы реализации легких коммерческих авто (LCV).

Напомним, ранее аналитическое агентство PricewaterhouseCoopers (PWC) опубликовало прогноз, согласно которому в 2018 году российский авторынок может вырасти на 11%. Предполагается, что по итогам 2018 года в России будет продано 1,62 млн легковых машин.

Читайте ранее в этом сюжете: Аналитики PWC: В 2018 году российский авторынок вырастет на 11%