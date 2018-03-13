Ravon выпустит на российский рынок свой первый кроссовер

Москва, , 10:27 — REGNUM Узбекский автопроизводитель Ravon озвучил дату презентации своего кроссовера в России, новинку покажут уже в августе 2018 года на мотор-шоу, которое пройдёт в Москве, об этом 13 марта сообщил портал Tvoe Avto.

Предполагается, что на рынок новый автомобиль класса SUV компания выпустит уже в конце 2018 года.

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На данный момент не предоставляется никакой информации ни о характеристиках будущего авто, ни о его внешности.

Издание отмечает, что, вполне возможно, в качестве нового кроссовера Ravon выпустит автомобиль, построенный на основе Chevrolet Tracker.

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Сообщается также, что на мероприятии, где будет представлено это авто, компания покажет и обновленную версию седана Ravon R4.

Напомним, марка Ravon была создана в 2015 году, это марка компании «GM Uzbekistan», которая является дочерней по отношению к предприятию «Узавтосаноат». На данный момент компания предлагает на российском рынке модели: R2, R4, Nexia и Gentra.

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