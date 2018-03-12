Рынок новых грузовиков вырос в феврале на 40%

Москва, , 10:02 — REGNUM В феврале 2018 года в России было продано около 6 тыс. грузовиков, таким образом, по сравнению с показателями аналогичного периода 2017 года рынок вырос на 39,5%, об этом 12 марта сообщило агентство «Автостат».

Больше всего грузовых машин в России по-прежнему продаёт «КамАз», в феврале 2018-го этому российскому автопроизводителю удалось реализовать в нашей стране 2 тыс. грузовых авто.

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Аналитики отмечают, что это на 19,7% больше, чем в 2017-м году. Вторую строчку в рейтинге заняла «Группа ГАЗ», за обозначенный период компания продала в России 648 машин (рост продаж — 26,8%).

На третьем месте оказался шведский производитель Volvo, в феврале 2018-го компания реализовала на российском рынке 661 грузовик, что на 77,3% больше, чем в феврале 2017 года.

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Четвертое и пятое место заняли Man (398 ед.; рост продаж — 131,4%) и Scania (396 ед.; рост — 84,2%). Эксперты отмечают, что за январь и февраль 2018 года производители грузовиков продали в России 10,9 тыс. машин, что на 37,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Напомним, ранее СМИ опубликовал рейтинг кроссоверов и внедорожников, представленных на авторынке России в феврале 2018 года. Первое место вновь занял кроссовер Hyundai Creta. Второе — Renault Duster. На третьей строчке оказался российский внедорожник LADA 4×4.

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