В сеть выложили первые рендеры летающего квадромобиля Tesla Model T

Москва, , 14:25 — REGNUM Российский дизайнер Александр Шторм показал, как мог бы выглядеть летающий квадромобиль Tesla Model T, рендеры 11 марта опубликовало у себя на сайте издание CarsWeek.

Как пишет автор заметки, сам Александр Шторм является участником этого проекта, утверждается, что кроме него над ним работал такой технический специалист из США как Марк Флоренс.

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Предполагается, что длина летающей машины составил около 4,87 м, а высота — 1,52 м. Машина может получить полностью электронное управление.

На данный момент не ясно, как Tesla будет решать проблемы, связанные с эксплуатацией данного электрокара.

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Известно, что для того, чтобы владелец авто могу осуществлять полеты, ему нужно будет оформить различные документы, а также получить летную лицензию.

Напомним, ранее Александр Шторм прославился своими 3D-проектами «Волга 2020» и «Таврия М», последнюю модель он показал в октябре 2017 года.

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