Mitsubishi думает о создании нового SUV и о возрождении Evo

Женева, Швейцария, , 13:33 — REGNUM Вице-президент Mitsubishi Цунеширо Кунимото рассказал в Женеве журналистам о том, что компания планирует выпустить совершенно новый кроссовер, его слова 11 марта передало издание Car Buzz.

Автор статьи пишет, что будущий автомобиль, вполне возможно, получит гибридную силовую установку и предлагает подумать о новой машине как о возрождённой модели Montero.

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Также корреспонденты издания спросили Кунимото о судьбе спортивных седанов Evo, которая после снятия с производства модели Lancer вызывает вопросы.

Он сообщил им, что новая модель под маркой Evo будет производиться только в том случае, если в этом проекте руководство компании увидит коммерческий потенциал.

При этом вице-президент Mitsubishi отметил, что сейчас в альянсе Peugeot-Citroen-Mitsubishi ещё пока думают о том, какой будет новая линейка автомобилей.

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«Но я хочу укрепить наш имидж и наследие бренда. Мы думаем о нашем будущем», — сказал Кунимото.

Издание отмечает, что наряду с внедорожником высокопроизводительный автомобиль вполне может стать еще одним примером надежности и изобретательности японского автопроизводителя.

Напомним, под именем Montero в США, Испании и Индии выпускался полноразмерный внедорожник, который в России продавался под именем Pajero. Ранее СМИ сообщали, что на калужском заводе Mitsubishi было возобновлено производство модели Pajero Sport.

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