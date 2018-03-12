Volkswagen создаёт единую платформу для премиальных электрокаров

Женева, Швейцария, , 11:39 — REGNUM Концерн Volkswagen намерен создать общую платформу для премиальных электрических автомобилей, которая получит название PPE (Premium Platform Electric), об этом 12 марта сообщил портал CarsWeek.

Главный инженер отдела технического развития компании Питер Мертенс сообщил журналистам, что PPE впоследствии придёт на смену тем платформам, на которых построены Porsche Mission E и E-tron Quattro.

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Предполагается, что она ляжет в основу новых электромобилей, которые будут выходить под марками Bentley, Porsche и Audi начиная примерно с 2022 года.

Издание отмечает, что сейчас разрабатывается три варианта платформы, причем, руководством создания двух из них занимается Audi. Однако отмечается, что компании не работают изолированно, а используют весь имеющийся у концерна багаж технологий.

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Также сообщается, что PPE будет использовать компоненты и технологические модели от платформ J1 (Porsche) и MLB (Audi), но будет оптимизирована в направлении трансмиссии, подвески, электрической сети и аккумуляторной батареи.

Напомним, на проходящей выставке в Женеве компания Volkswagen представила концепт беспилотного электрокара I.D. Vizzion без каких-либо органов управления. Конструкторы компании считают, что такие автомобили могут выйти на дороги общего пользования уже в 2025 году.

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