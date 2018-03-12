Самый большой SUV Volkswagen Teramont вышел на российский рынок

Москва, , 14:01 — REGNUM Все российские покупатели, желающие приобрести автомобиль Volkswagen Teramont, могут это сделать уже сегодня, дилеры компании объявили цены на этот автомобиль, информация была опубликована 12 марта на сайте агентства «Автостат».

Компания предлагает в России всем поклонникам марки Teramont в четырех версиях — Origin, Respect, Status и Exclusive.

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Моторная гамма представлена двумя бензиновыми двигателями — турбированным мотором объемом 2 л, мощность которого равна 220 л.с. и 3,6-литровым агрегатом мощностью 280 л.с.

В паре с ними идет АКПП на восемь передач, сообщается, что все автомобили будут оборудованы системой полного привода 4Motion.

Стоимость авто в базовой комплектации обойдется покупателям в 2 млн 799 тыс. рублей. За эту сумму они получат машину с двигателем мощностью 220 л.с. и широким набором опций, среди которых — системы ESP, ABS, EDL, ASR и EDTC.

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Топовая версия авто с мотором 280 л.с. будет стоить уже 3 млн 779 тыс. рублей. На автомобиль будут установлены 20-дюймовые колеса, он получит такие функции, как автопарковщик Park Assist, функцию кругового обзора Area View и беспилотную функцию Lane Assist.

Напомним, семиместный внедорожник Teramont является на сегодня самым большим SUV бренда. Его длина достигает 5036 мм, ширина — 1989 и высота — 1769 мм. Объем багажного отделения при желании можно довести до 871 л.

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