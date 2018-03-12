Faw выпустила на рынок седан на основе Volkswagen Jetta

Чанчунь, Китай, , 08:06 — REGNUM Китайский автопроизводитель Faw начал продажи автомобиля Junpai A50, в основу которого легло второе поколение Volkswagen Jetta, на родном рынке компания предлагает шесть вариантов машины, об этом 11 марта сообщил портал NJ Car.

Базовая комплектация авто в поднебесной обойдётся покупателю в 55 тыс. 900 юаней, что примерно равно 502 тыс. рублей. Цена топового варианта составляет 72 тыс. 900 юаней (654 тыс. рублей).

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Сейчас автомобиль предлагается с атмосферным двигателем, объем которого составляет 1,5 л, его мощность равна 109 л.с. С этим мотором идет 5-ступенчатая механическая КП.

Ожидается, что до конца 2018 года Faw также выпустит на рынок вариант с турбированной силовой установкой, объем которой будет равен 1 л., на неё будет устанавливаться роботизированная коробка передач.

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Junpai A50 получил такие популярные функции, как система курсовой устойчивости, бесключевой доступ, запуск мотора с кнопки, камера заднего вида, верхний люк с электроприводом, а также ABS и EBD.

Напомним, Faw — это китайская государственная компания, которая ранее была известна, прежде всего, благодаря производству грузовой техники. На данный момент автопроизводитель предлагает на российском рынке две модели — седан Oley и кроссовер Besturn X80.

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