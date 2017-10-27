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Правительство еще не решило, нужен ли России ледокол «Лидер»

Техника

Важность нового сверхмощного атомохода подчеркивается на высшем государственном уровне, но бюджетных средств проект не получит. За чей счет будет построен ледокол?

Правительство еще не решило, нужен ли России ледокол «Лидер»
Иллюстрация: Atomic-energy.ru
Модель проекта 10510 «Лидер»

Москва, 27 октября 2017, 12:28 — REGNUM  Заключительное решение о строительстве мощнейшего атомного ледокола «Лидер» правительство примет в ближайшие месяцы — такое мнение высказал Алексей Лихачев, глава госкорпорации «Росатом». Российские заводы готовы осуществить масштабный проект, вопрос — в его необходимости.

Напомним, проект 10 510 — ледокол «Лидер» — разработан ЦКБ «Айсберг», техническая документация должна быть подготовлена до конца 2017 года. Ледокол мощностью 120 МВт станет единственным в мире, способным круглогодично обеспечивать самую широкую полосу проводки для судов по Северному морскому пути.

Стоимость ледокола составит 80−90 млрд рублей. Изначально проект был внесен в госпрограмму развития Арктики и должен был получить федеральные субсидии, однако в новой редакции программы, принятой в середине 2017 года, упоминания о «Лидере» не оказалось.

Таким образом, вопрос об инвесторах проекта еще долго будет открыт. Алексей Лихачев отмечал, что наиболее удобной схемой станет «build — own — operate» («строй — владей — пользуйся»): когда ледокол будет построен на средства нескольких крупных добывающих российских компаний, рассчитывающих на его эксплуатацию. Напомним, что в Арктике работают «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», НОВАТЭК.

Технические возможности для строительства атомного гиганта у России имеются.

«К строительству мы будем готовы с конца 2018 года, оно может проходить либо на Балтийском заводе в случае его модернизации, либо на «Северной верфи» с достройкой на Балтзаводе (оба завода находятся в Петербурге — прим. ИА REGNUM )», — заявлял ранее глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.

Сейчас Балтийский завод в Петербурге реализует проект 22 220, в который входит три уникальных по мощности (до появления «Лидера») атомных ледокола — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Стоимость этого проекта составляет около 122 млрд рублей. Согласно первоначальным срокам, строительство атомоходов должно было завершиться в 2017—2020 году, однако из-за проблем с импортозамещением даты сдвинулись. Головной ледокол «Арктика» будет сдан заказчику в мае 2019 года, «Сибирь» — в ноябре 2020 года, «Урал» — в ноябре 2021 года.

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Тройка новых ледоколов заменит действующие суда, у которых вскоре закончится срок эксплуатации. Атомоходы необходимы для функционирования Северного морского пути в качестве торгового маршрута. В российской Арктике на данный момент реализуются 15 перспективных проектов по добыче минеральных ресурсов, и государству необходимы широкие возможности перевозки нефти, газа, руд и угля.

По словам экспертов, объем перевозок по Севморпути будет продолжать расти и вскоре составит до 40−65 млн тонн в год. Запрос круглогодичной навигации чрезвычайно важен — а значит, «Лидер» России необходим. Но то, что проект не получит бюджетных средств, заставляет в этом усомниться.

Тем не менее, стремление России осуществить проект уже неоднократно подтвердил президент Владимир Путин. На днях СМИ стало известно, что глава государства проведет совещание по теме российского судостроения в ноябре 2017 года. Как сообщает ТАСС, на совещании планируется рассмотреть законодательные способы обеспечения максимальной загрузки российских заводов и их приоритета в строительстве новых судов.

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Всего в России в области судостроения, разработки и производства оборудования для судов работают около тысячи предприятий. Крупнейшие из них входят в состав ОСК, принадлежащей государству. По словам президента корпорации Алексея Рахманова, сейчас мощности российского судостроения в среднем задействованы не более чем на 60%.

Большие надежды возлагаются, в том числе, на новую верфь крупнотоннажного судостроения на Дальнем Востоке. Как ранее сообщало ИА REGNUM, судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне выпустить целую линейку танкеров, газовозов, элементов буровых платформ, судов снабжения и сейсморазведки. Ранее генеральный директор «Звезды» Сергея Целуйко сообщал, что завод готовится получить лицензию на атомное судостроение и строит самый большой сухой док в России, где может быть построен и «Лидер».

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Развитие российской Арктики

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