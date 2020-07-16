Москва, , 09:28 — REGNUM Главной причиной аномальной жары в Сибири стала деятельность человека. Такой вывод на основе результатов анализа колебания средней температуры в Сибири в первом полугодии 2020 года сделали учёные из России, Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции и Швейцарии. Об этом сообщается на сайте научного объединения World Weather Attribution.

Читайте также: В Сибири стало теплее, чем в Вашингтоне — The Washington Post

Специалисты в том числе изучили рекорд в Верхоянске, где 20 июня была зарегистрирована самая высокая температура за всю историю климатических наблюдений в Арктике — +38 °C.

«В обоих случаях мы обнаружили, что такие события были бы практически невозможны без изменения климата, вызванного деятельностью человека», — говорится в исследовании.

Учёные обращают внимание на то, что под воздействием деятельности человека климат изменился, повысив вероятность наступления длительной жары в первые шесть месяцев 2020 года не менее чем в 600 раз. Так, согласно расчётам, если су3ществующая тенденция сохранится, то уже через 30 лет средняя температура в Сибири будет на семь градусов выше. В свою очередь это спровоцирует более интенсивно таяние вечной мерзлоты.

Также по теме: Из-за изменений климата в Сибири тайга теснит тундру — учёные

Как сообщало ИА REGNUM, ране ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» заявили, что изменение климатических условий в Сибири происходит с большей скоростью, чем на территории России или планеты в целом. Если в среднем по стране за сто лет температура выросла на 1,26 °С, то для приенисейской Сибири, в пределах Красноярского края, — 1,44 °С. Если тенденция сохранится, то к 2050 году среднегодовая температура воздуха увеличится дополнительно на 0,5 °С.

Ранее в сюжете: Учёные: климат в Сибири меняется быстрее, чем на планете в целом

Читайте ранее в этом сюжете: «Теплеет» и тает: чего опасаться живущим в вечной мерзлоте