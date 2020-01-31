Екатеринбург, , 12:01 — REGNUM Изменения климата в Западной Сибири влекут за собой смещение таёжных лесов в сторону Северного полюса. Так, площадь тундры последнее время значительно сокращается за счёт наступления лесов. Такие ландшафтные изменения зафиксировали учёные Тюменского госуниверситета совместно с финскими коллегами и исследователями Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН.

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«Потепление климата на планете […] сильнее всего заметно в полярных областях планеты, — приводит ТАСС пояснение участника проекта Виктора Геннадиника. — Пока мы наблюдаем устойчивый рост температур на севере Евразии, и соответствующее широтное смещение ландшафтов в сторону Северного полюса на 100−150 км за последние 40 лет — тайга поднимается в высокие широты, где раньше была тундра».

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Ведущий научный сотрудник лаборатории дендрохронологии Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН, доктор биологических наук Рашит Хантемиров добавил, что растения двигаются очень медленно, не успевая за движением климата — примерно на один метр в год. По его словам, происходящие в Арктике процессы уникальны для последних 7 тыс. лет.