Вашингтон, , 18:54 — REGNUM В 2020 году в Сибири средняя температура аномально превышает климатическую норму, в некоторых частях региона «стало теплее, чем в Вашингтоне», пишет The Washington Post.

В городе Хатанга в Сибири, расположенном к северу от Полярного круга, температура на прошлой неделе была около 25 градусов Цельсия — это значительно выше нормы для данного времени года.

Тепло в Сибири уже оказывает влияние на арктические экосистемы: сибирские лесные пожары уже начались, а морской лед в Карском море, к северу от Центральной Сибири, рекордно тонкий — сезонное таяние началось более чем на месяц раньше, чем обычно.

«Несмотря на то, что Сибирь известна большими колебаниями температуры, постоянство тепла в регионе в этом году является поразительным» , — отмечает климатолог Калифорнийского университета Зак Лабе.

Аномальное повышение температуры в Сибири началось еще с лета 2019 года и вызвало лесные пожары, в результате которых выгорели около 2,8 млн гектаорв леса. В этом году от пожаров уже пострадали 600 тыс. гектаров.

Кроме того, зима в Сибири также была относительно теплой, что вызвало уменьшение постоянного снежного покрова в районах за Полярным кругом и толщины льда в Ледовитом Океане.

«Это самая большая аномалия с января по апрель, когда-либо наблюдаемая в среднем по России» , — отметил в связи с повышением температуры в Сибири Роберт Роде из Berkeley Earth.

В среднем по России с января по апрель 2020 наблюдалось превышение температуры почти на 6 градусов Цельсия выше среднего климатического уровня.

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