Москва, , 10:24 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин никогда не мог предположить, что его пребывание у власти затянется так надолго. Об этом глава государства сообщил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

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«Я даже не думал, что я вообще тут окажусь. Мне даже в голову не приходило и прийти не могло никак», — признался российский лидер.

Путин отметил, что он работает каждый день, поэтому не согласен с его сравнением с царём.

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«Это не соответствует действительности, — подчеркнул глава государства. — Я работаю каждый день, я не царствую».

По словам Путина, царь — это тот, кто отдает приказы и «только шапку примеряет».

Как сообщало ИА REGNUM, впервые президентом России Владимир Путин стал 31 декабря 1999 года. Тогда по решению главы государства Бориса Ельцина, который досрочно ушёл в отставку, он был назначен исполняющим обязанности президента РФ. В марте 2000 года он был впервые избран главой государства. Затем несколько раз переизбирался на этот пост.

Добавим, что Путин занимает высшие государственные посты в общей сложности 20 лет.

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